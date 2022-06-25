مصر للطيران تحصد جائزة «تميز خدمة الغذاء» الدولية على مختلف رحلاتها

حصدت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية جائزة «تميز خدمة الغذاء» على مختلف رحلات مصر للطيران في استفتاء عام أجرته مجلة «باكس إنترناشيونال» المعنية بشئون السفر وخدمات الطيران عالميًا، والمتخصصة على مدى 29 عامًا في الرصد والتحليل ومتابعة الأداء لمختلف شركات الطيران العالمية في مجال الخدمات الجوية وجاء فوز مصر للطيران بالجائزة ممثلًا عن قارة أفريقيا.

استفتاء عام لمجلة «باكس إنترناشيونال»

تسلم الجائزة حاتم ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بالإنابة عن الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

إشادة دولية جديد

وجاء حصول مصر للطيران للخدمات الجوية على الجائزة خلال تمثيل الشركة في المعرض والمؤتمر الدولي لتموين الرحلات «WTCE» في مدينه هامبورج الالمانيه في دورته العاشرة وسط حضور كبير من كبريات شركات الطيران الدولية، وتعد هذه الجائزة بمثابة إشادة دولية جديدة تضاف الي سجل الشهادات والجوائز الدولية بالشركة الوطنية، وتماشياً مع استراتيجية الشركة في تطوير وتحديث خدماتها المقدمة لعملائها وكسب ثقتهم .