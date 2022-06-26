درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 36-6-2022 على مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة وحالة الطقس بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع؛ إذ تستمر غدا حرارة شديدة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتظل حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

فيما أكدت الهيئة، أن درجات الحرارة ليلًا ستكون معتدلة على كافة الأنحاء مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق ممل يقلل الإحساس بارتفاع الحر ونسبة الرطوبة ليلا، وأوضحت «الأرصاد»، في بيان صادر لها، أن درجات الحرارة ستكون في القاهرة الكبرى والوجة البحري 35 للعظمى و23 للصغرى، والسواحل الشمالية 31 والصغرى 23، وجنوب سيناء 37 و27، وشمال الصعيد 36 و24، وجنوب الصعيد 42 و28 للصغرى.

نسب الرطوبة

ومن جهتها ذكرت الهيئة، أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة غدًا ستتراوح العظمى على القاهرة والوجة البحري ليلا بين 70 و85 ونهارا بين 25 و30، والسواحل الشمالية نهارا بين 80 و90 والصغرى نهارا 40 و45 درجة مئوية، جنوب سيناء 50 و55 ليلا و25 و35 نهارا، شمال الصعيد 40 و45 ليلًا و20 و25 نهارًا، جنوب الصعيد 25 و30 ليلًا و10 و15 نهارًا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 26 يونيو، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة 35 - 23

الإسكندرية 31 - 23

وادي النطرون 35 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 35 - 23

دمنهور 33 - 22

بلطيم 31 - 22

مطروح 30 - 22

السلوم 34 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31 - 23

دمياط 30 - 23

الزقازيق 35 - 23

المنصورة 35 - 23

الإسماعيلية 36 - 21

السويس 35 - 22

العريش 32 - 22

رفح 31 - 21

رأس سدر 34 - 21

نخل 34 - 17

نويبع 35 - 24

طابا 33 - 21

كاترين 32 - 16

الطور 33 - 25

شرم الشيخ 37 - 27

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 36 - 28

الفيوم 36 - 25

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 37 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 27

أسوان 42 - 28

إدفو 42 - 27

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 36 - 25

أبو رماد 35 - 25

حلايب 34 - 28

رأس حدربة 33 - 27