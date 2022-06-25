تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021، بالتزامن مع قرب امتحان اللغة العربية لطلاب «دفعة 2022» للتدريب على طريقة الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

تفاصيل حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021، قدّمه أحد المعلمين فضل عدم ذكر اسمه، في جميع الأفرع التي اشتمل عليها الامتحان في القصة والنصوص والنحو والبلاغة والقراءة المتحررة، من خلال هذا الرابط.

بالصور حل امتحان اللغة العربية

وفي سياق متصل، نصح الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بجامعة بني سويف، الطلاب بحل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2021، والسنوات السابقة لذلك، موضحًا لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة تعتمد على الفهم وهو ما يستلزم الإجابة على العديد من النماذج والاطلاع على المحتوى التعليمي الذي قدمته المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواصفات امتحان اللغة العربية 2022

حددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة العربية 2022، موضحة أن الامتحان يعقد ورقياً بنظام البابل شيت ولا يشمل أي أسئلة مقالية، وأن الأسئلة تم وضعها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجميعها تركز على الفهم.

وأكدت الوزارة، في كتابها الدوري المنظم للامتحانات، أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

وانتهت وزارة التربية والتعليم، من عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، وتبدأ امتحانات المواد التي تضاف للمجموع اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.