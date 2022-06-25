كتيب مفاهيم اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.. اقراه قبل دخول الامتحان

كتيب مفاهيم اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، وفرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، حتى يتثنى للطلاب الاطلاع عليه جيدا، إذ أكدت الوزارة أن الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد، التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

كتيب مفاهيم اللغة العربية لثالثة ثانوي

وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يشمل كتيب مفاهيم اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، فرع الأدب وفرع البلاغة وفرع النحو، وسيتم تسليمه للطالب مع بداية الامتحان، وغير مسموح بالكتابة عليه، ويتم إعادته للجنة بعد نهاية كل امتحان.

ويشمل الكتيب، مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقوانين التي تساعد الطالب في فهم فكرة أسئلة الامتحان، ويستخدمه الطالب في امتحانات الثانوية العامة للسنوات المقبلة، وهو شامل جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع.

شكل كتيب مفاهيم اللغة العربية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن كتيب مفاهيم اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، يتسلمه الطالب في اللجنة الامتحانية، وهي التي تتولى طبعه، لافته إلى أن الامتحانات يتم تصحيحها إلكترونيا، لضمان نزاهة وشفافية التصحيح.

رسائل وزارة التربية والتعليم للطلاب

- قد يختلف لون نموذج كراسة الأسئلة، التي يتسلمها الطالب من مادة إلى أخرى، بشرط صحة طريقة التوزيع.

- يسمح للطلاب باستخدام الساعات غير المبرمجة.

- يسمح للطلاب الآلات الحاسبة غير المبرمجة فقط.

- يسمح بتشغيل المراوح الموجودة بمعرفة الهيئة العامة للأبنية.

- السماح بالاستعانة بمراوح رأسية (استاند)، بحيث توضع بمكان مناسب، ليتم الاستفادة منها لجميع الطلاب الموجودين باللجنة الفرعية.

شددت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الصف الثالث الثانوي، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها.