 جمع زهرة.. كلمة يبحث عنها طلاب الثانوية العامة قبل امتحان العربي بـ24 ساعة

كشف الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بجامعة بني سويف، تفاصل جمع كلمة زهرة التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2022 بمختلف الشعب الأدبية وعلمي علوم و علمي رياضية، وذلك قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة بـ 24 ساعة، قائلا: «جمع كلمة زهرة متعدد، فأحيانًا يكون جمعها أزهار»، لافتا إلى أنَّ هناك بعض الأسماء والكلمات يكون لها أكثر من جمع.

جمع كلمة زهرة

وأضاف أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ جمع كلمة زهرة التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة يشير لها البعض بـ«زهرات» طبقا لمعاجم اللغة العربية، سواء كان معجم الوسيط أو معجم الوجيز، مؤكّداً أنَّ اللغة العربية غنية بمئات من المعاني والمرادفات التي يمكن للطلاب الاطلاع عليها والاستفادة منها بشكل كبير.

امتحانات الثانوية العامة

وتابع أنَّ جمع كلمة زهرة يمكن أن يكون أيضًا «زهر»، موضحًا أنَّ جمعها على «زهرات» صحيح لأنّها جمع مؤنث سالم طبقًا لمعجم المعاني في اللغة العربية.

وناشد الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف الطلاب الابتعاد عن التوتر والقلق خلال الفترة الحالية والاستعداد الجيد لـ امتحانات الثانوية العامة والتركيز الجيد في المراجعات المتعلقة بوزارة التعليم وكذلك الأسئلة التي تأتي في نهاية المقررات الدراسية والمراجعات التي تنشرها وزارة التعليم عبر منصاتها المختلفة.

ويواصل غدا الأحد طلاب الثانوية العامة 2022، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التعليم، إذ يؤدي الطلاب غداً الأحد اختبار مادة اللغة اللغة العربية لجميع الشعب الدراسية الأدبية وعلمي «علوم»، وشعبة علمي رياضة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.