«الجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع السيارات 3 يوليو المقبل.. هيونداي وBMW

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عقد مزاد علني يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، لبيع 41 لوط سيارات واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت الجمارك المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنّ السيارات المدرجة للبيع في جلسة المزاد هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة.

سيارات مزاد الجمارك

وحددت الجمارك أن السيارات تتضمن ماركات متسوبيشي وجيب شيروكي ومرسيدس وBMW وفولكس وتويوتا وفورد وهيونداي وكريسلر وكيا وباجيرو ونوبيرا ولاند كروزر ولينكولين وسيارة مكنسة لجمع القمامة وهامر H2، وكاديلاك ونيسان.

وأشارت الجمارك التابعة لوزارة المالية، إلى أنّ كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأوتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا، خلال أيام العمل الرسمية، وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار»، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد في كراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة دون عمولة.

وأكدت «الجمارك» التابعة لوزارة المالية، أن على من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.