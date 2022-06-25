المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الهيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه المصاريف الجنائية بالدعوى لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمدينة بدر.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار علي عرفان عبدالوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن، وخالد عبدالرحمن سالم عبدالرحمن.

الاتهامات في القضية

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «علي. أ»، في 12 مايو من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، بالاشتراك مع متهمين سبق الحكم عليهما، حازا وأحرزا مخدر «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وضبط بحوزتهم 22 أسطوانة داخلها جوهر الهيروين المخمر الدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات ووزنوا 5 كيلو جرام، وحقيبة يد تحوي على مسحوق متحجر ثبت أنّهم لجوهر الهيروين المخدر ووزن 283.12، وميزانين وطاسة بهم آثار عالقة لمخدر الهيروين.