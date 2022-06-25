مصرع فتاة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم.. وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاتها

كشفت معاينة جهات التحقيق بمديرية أمن الجيزة تفاصيل حادث وفاة فتاة مصحة الهرم، إذ لقيت الفتاة مصرعها أثناء تلقيها جرعات العلاج داخل إحدى مصحات علاج الإدمان بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور تم نقل الجثمان الي مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لكشف سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

استدعاء أسرة الفتاة

وكلفت المباحث الجنائية سرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم استجواب مسؤولي المصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبيان كون المصحة مرخصة من عدمه، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في كشف ملابسات الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغًا بوفاة فتاة في العقد الثالث من العمر داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة الهرم، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «مي . ط. م»، 25 عامًا، وكشفت التحريات أن الفتاة مدمنة لمخدر الهيروين، وقامت أسرتها بإدخالها مصحة لعلاج الإدمان إلا أنها توفيت أثناء خضوعها للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارِ تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الوفاة.