«التنمية المحلية»: فتح المجازر مجانا أيام عيد الأضحى لخدمة المواطنين

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2022، أكدت وزارة التنمية المحلية على استعداد المحافظات لاستقبال عيد الأضحى وفتح المجازر مجانا بالأحياء والمدن لخدمة الأهالي وذبح الأضاحي وغيرها بمختلف المحافظات خلال أيام العيد، وتقوم المجازر بفحص الحيوانات قبل الذبح وبعد الذبح للتأكد من سلامتها وجودة لحومها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

نظافة الشوارع

وشددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الحفاظ على نظافة الشوارع والمياديين ومنع إقامة الشوادر المخالفة بتلك المواقع حفاظا على البيئة ومنع إعاقة حركة المرور مع توقيع عقوبات على المخالفين، كما شددت على هيئات النظافة برفع كفاءة النظافة بالشوارع والمياديين ومنع أي تراكمات، مع التأكيد على ضرورة توفير أماكن لإقامة أسواق للسلع بأسعار مناسبة من أجل خدمة أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة بحيث يتم توفير كل السلع بسعر مناسب ومنع التلاعب بالأسعار والحد من موجات الغلاء، مع توفير كافة السلع والمنتجات وتشكيل غرف عمليات في كل محافظة بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

استمرار فتح المعارض والمنافذ لبيع السلع

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوى، وزيرالتنمية المحلية، باستمرار إطلاق مبادرة «سند الخير» بالمحافظات لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية والوصول إلى كل مواطن في تلك المواقع لسد احتياجاتهم من المواد الغذائية، مع التأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المحافظات حتى نهاية العام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة التزام التجار بتوفير السلع بجودة، مع مواجهة المخالفين، والتشديد على دور المحافظين ورؤساء الأحياء في متابعة تلك المبادرات والمعارض بالأحياء والمراكز لتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة من أجل خدمة أفضل للمواطنين.