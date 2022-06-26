حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 26-6-2022 عاطفيا ومهنيا

سحر وإشراقة ونجاح حليفك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم الأحد على الجانبين العاطفي والمهني لمواليد برج الجوزاء الذي يملك شخصية حادة الذكاء ولديه روح مرحة متفائلة دومًا، ومن بين مشاهير هذا البرج كل من الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان محمد رمضان، والنجم المصري والدولي محمد صلاح، بالإضافة لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الجوزاء اليوم الأحد 26 يونيو الجاري ستجده وسط التجمعات هادئ الطباع فهو شخص يقدس الاستقلالية في كافة أمور حياته، فتجد الأعزب من مواليد هذا البرج لا يبوح بأسراره وإنما يفضل الاحتفاظ بها حتى عن المقربين منه.

ويستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين العائلي والعاطفي وكذلك العملي والمهني وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وبحسب توقعات خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، فإن حظك اليوم والوضع الفلكي على الصعيد يخبرك بأن فينوس في برجك تمنحك سحرا وإشراقة ويعدك ذلك بتطورات إيجابية على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

وأوضحت عبير فؤاد، أن القمر في برجك يدفعك لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك، ورغم الضغوط لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.