مدرسة ابتدائية تهدي الأوائل رحلة للأعماق وحفلة على شواطئ الغردقة

كرمت مدرسة «بلال بن رباح» للتعليم الأساسي في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، طلابها الأوائل بشكل غير تقليدي، حيث أعدت رحلة بحرية بالغواصة للاستمتاع برؤية أعماق البحر الأحمر والشعاب المرجانية الملونة والكائنات البحرية النادرة.

وفي نهاية الرحلة، تم إعداد حفلة على شواطئ الغردقة، وتجهيز تورتة خصيصاً للاحتفال بالطلاب، وذلك تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر.

تكريم أوائل مدرسة «بلال بن رباح»

أوضحت سماح وجيه، مديرة المدرسة ومنظمة الرحلة، أن إدارة المدرسة فكرت في تكريم الطلبة الأوائل بالمدرسة بشكل مختلف، يدخل السرور والبهجة على الطلاب، وذلك بالتنسيق مع إدارة الغردقة التعليمية، برئاسة محمد إبراهيم، حيث تم تنظيم رحلة بحرية بالغواصة على أحد شواطئ الغردقة، حتى يستمتع الطلاب برؤية اعماق البحر والشعاب المرجانية.

رحلة بحرية للطلاب الأوائل

وأضافت «سماح»، في تصريحات لـ«الوطن» أن برنامج التكريم شمل رحلة بالغواصة لأعماق البحر، ثم حفل على الشاطئ، وتجهيز تورتة كبيرة عليها أسماء الأوائل، حيث جرى الاحتفال في جو يسوده فرحة الطلاب وأولياء أمورهم، الذين تمت دعوتهم لمشاركة فرحة أبنائهم على شواطئ الغردقة، على أنغام الموسيقى وأغنية «الناجح يرفع إيده».

دعم إدارة الغردقة التعليمية

وأشارت سماح وجيه إلى أن التكريم جاء على شواطئ الغردقة، وذلك نظراً لطبيعة المدينة السياحية، حتى يتاح للطلاب رؤية المعالم السياحية في بلدهم تكريماً على تفوقهم، وذلك بالتنسيق مع إدارة الغردقة التعليمية، برئاسة محمد إبراهيم، ومجلس أمناء محافظة البحر الأحمر، برئاسة كمال سليمان، الذين لا يدخرون جهداً في العملية التعليمية بمدرسة «بلال بن رباح» بشكل خاص، ومدارس البحر الأحمر بشكل عام.