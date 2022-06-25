ضبط عاطل بحوزته «10 طرب حشيش» قبل ترويجها في الغردقة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر برئاسة العقيد شهاب جابر رئيس مكتب مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 10 طربة حشيش في منطقة الهضبة دائرة قسم أول جنوب مدينة الغردقة وتم عمل محضر بالواقعة وجار التحقيقات.

وكانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، بأن عاطل يتاجر في المواد المخدرة ، وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط مكافحة المخدرات بالغردقة، من إلقاء القبض عليه أثناء قيادته سيارة وبحوزته 10 طرب حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول. وبمواجته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وتم تحرير محضر بالواقعة.

ضبط شخصين بحوزتهما نصف كيلو هيروين قبل ترويجها بالغردقة

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من إلقاء القبض على صاحب ورشة وأستورجي وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تقدر بنصف بكيلو، في شارع السلام وسط مدينة الغردقة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل العثور على سلحفاة نافقة بشواطئ الغردقة

كانت عثرت محميات البحر الأحمر على سلحفاه نافقة من نوعية صقرية المنقار، المهددة بخطر الانقراض، على شاطئ العائلات الجديد بالمدينة، بعدما قذفتها الأمواج على الشاطئ. وتم تسليمها إلى معهد علوم البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمود دار لرعايتها صحيا.