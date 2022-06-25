أبوبكر عبدالله علي يعلن انضمامه لفريق عمل مسلسل «ديفيليه»

أعلن الفنان أبوبكر عبدالله علي، أحد أبناء مبادرة ابدأ حلمك، التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الأعوام الماضية، انضمامه لفريق عمل «مسلسل ديفيليه»، والذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة القادمة.

مسلسل ديفيليه بطولة كل من وفاء عامر ومصطفى درويش

مسلسل ديفيليه بطولة كل من وفاء عامر ومصطفى درويش وإيهاب فهمي وإيناس عز الدين وتأليف كل من أحمد أنور ومحمود جمايكا وإنتاج «إكسيليفون» للإنتاج الفني وإخراج معتز حسام.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي

وعن قصة المسلسل، قال أبوبكر عبدالله علي، إن أحداث «مسلسل ديفيليه» تدور في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

وأعرب الفنان الصاعد عن أمله في أن تنال هذه التجربة الجديدة، إعجاب الجماهير، خاصة أن فكرة المسلسل مختلفة وبها العديد من الإثارة والتشويق، التي ينجذب إليها الجمهور، في إطار من الحبكة الفنية ومشاركة كوكبة من النجوم الكبار بالعمل الدرامي هذا.

يذكر أن الفنان الصاعد أبوبكر عبدالله علي، يعد أحد أبناء مبادرة «ابدأ حلمك» التي أطلقتها وزارة الثقافة، حيث بدأ عمله الفني بالمشاركة في العديد من العروض المسرحية مثل «أرض العزة» ثم التمثيل الدرامي بالمشاركة في الجزء الخامس من مسلسل «الآنسة فرح» وشارك في مسلسل «وش وضهر» وشارك في مسلسل «الشادر» وشارك فيه العديد من المسلسلات المصرية والخليجية.

وقبل أيام، أعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعاقده على مسلسل «ديفيليه» أمام الفنانة وفاء عامر.

حيث نشر الفنان مصطفى درويش صورة له أثناء تعاقده وهو ما زال يتكئ على عكاز وعلق قائلا: «بسم الله مسلسل ديفيليه بطولة وفاء عامر ومصطفى درويش، إخراج معتز حسام تأليف أحمد أنور، محمود جمايكا إنتاج أكسيليفون للإنتاج الفني العبد لله بيعمل بطولات بالعكاز الحمد لله رجلي بقت أحسن ومش محتاج عملية شكرا لدعواتكم».