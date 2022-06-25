«شاكوش» يعتذر لـ«الموسيقيين» الاثنين القادم في مؤتمر صحفي: جاهز للشغل

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عقد مؤتمر صحفي بمقر المهن الموسيقية، الاثنين المقبل 27 يونيو، بحضور نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، لتقديم حسن شاكوش الاعتذار للنقابة، وذلك بعد حصوله على كارنية عضوية النقابة منذ يومين.

نقابة المهن الموسيقية تعلن عن مؤتمر صحفي

وقالت النقابة في بيانها: «إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر نقابة المهن الموسيقية، الـ7 مساء بعد غد الاثنين، بحضور الفنان هاني شاكر، والفنان سعيد الأرتست، وعازفي شعبة الإيقاع، ليقدم حسن شاكوش، اعتذاره للنقابة بصفتها راعية لحقوق أعضائها عامة، ويقدم اعتذاره لعازفي شعبة الإيقاع بصفة خاصة».

حصول حسن شاكوش على «كارنيه النقابة»

وكان مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قد حصل على تصريح من قبل نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع بدء موسم حفلات صيف 2022.

ونشر حسن شاكوش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة له من داخل نقابة المهن الموسيقية، بصحبة إدارة أعماله، مُمسكًا بكارنيه النقابة، مُعلقًا عليها بقوله: «الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل».

وحرص حينها حسن شاكوش على توجيه الشكر للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وكذلك أعضاء المجلس، في أول تعليق له، عقب حصوله على «كارنيه النقابة»، ما يسمح له بمزاولة نشاطه الغنائي في مصر مُجددًا.

اعتراض سعيد الأرتيست على حصول حسن شاكوش على «كارنيه النقابة»

وسجل حينها سعيد الأرتيست اعتراضه من خلال «الوطن» قائلًا: إن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارًا بعودة حسن شاكوش إلى الغناء داخل مصر، مجددا، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ أثناء سفره إلى خارج البلاد، لأنهم يدركون أنه «لن يسكت» على تلك الخطوة، موضحًا: «هما عرفوا إن أنا مسافر وعملوا كده، وأنا مش هسيب حقي أنا وزميلي، وأنا راجع الخميس وربنا يسهل».