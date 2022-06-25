«حلاقة العيد».. عادة باكستانية لتزيين الجمال قبل تقديم الأضحية «فيديو»

قبل حلوله بأيام قليلة واستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك يقوم تجار الإبل في باكستان بعادة أصيلة وقديمة وذات موروث ثقافي واجتماعي، حيث تتم عملية تزيين الجمال بابتكار قصات ورسومات على شعر الإبل بشكل مبهج ومتقن، وهي عادة يتناقلها الأجيال وتعد أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد والأضحية.

تزيين الجمال والنقش على جسده

وحول التفاصيل فإن هناك شخص مخصص لتلك المهمة ويستخدم أدواته كالمقص الذي يستخدمه لتزيين الإبل بالإضافة إلى أواني الطعام لعمل نقش معين على جسد الجمال وسط تصفيق وتهليل من الأطفال الذين يجتمعون لمشاهدة تلك العادة الخاصة بعيد الأضحى المبارك في باكستان، ومن المعروف أنّها تجذب الزبائن لشراء الأضحية ذات النقش الأفضل.

استعدادات العيد وزيارة الأسواق

وتشهد الأسواق الباكستانية توافد كبير من المواطنين لشراء أغراض العيد حيث تقبل النساء الأسواق في كراتشي قبل قدوم عيد الأضحى المبارك لشراء الإكسسوارات ومستلزمات من ملابس العيد ذات الطابع التراثى القديم وفق العادات السنوية لاستقبال العيد.

ملابس العيد النسائية في باكستان

واعتادت النساء الباكستانيات على ارتداء الملابس والأحذية الجديدة في العيد، وغالبًا ما تختار النساء الملابس الملونة التي تجمع ألوانًا مختلفةً فى ثوب واحد، وكذلك الحال بالنسبة لحجاب الرأس، كما ترسم النساء الحناء على أيديهن، ويرتدين أساور مميزةً مصنوعة من الزجاج، وذلك وفقا للموروث الشعبي فى باكستان.

صلاة العيد

وترتدي النساء الحجاب المزين قبل الخروج إلى صلاة العيد، أمّا الرجال فيرتدون سروالا كاميز التقليدي، ويرشون الزيوت العطرية الطبيعية وتشهد صلاة العيد رجالًا ونساءً مع ارتداء البعض للملابس التراثية لبلادهم، فيما تمتلئ المساجد إلى درجة يصعب لمن يأتي متأخرًا أن يجد مكانًا وتتدفق الناس في الشوارع وتبادل الزيارات.