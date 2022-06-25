مصطفى سالم: 479 مليار جنيه لتطوير التعليم في الموازنة الجديدة

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أوجه الإنفاق في الموازنة لتطوير التعليم مخصص لها 479 مليار جنيه، منها 192 مليار جنيه مصروف مباشر، مؤكدا أن الانفاق المباشر على التعليم ارتفع آخر 5 سنوات من 122 مليار جنيه إلى 192 مليار جنيه، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك احتياطات في الاستثمارات غير الموزعة في وزارة التخطيط تقدر بـ18 مليار جنيه، ومن المستهدف افتتاح 15 جامعة أهلية إضافة إلى الجامعات التكنولوجية.

الدولة تهتم بقطاع التعليم من خلال إنشاء المدارس لخفض الكثافات

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية»، عبر خاصية «زوم»، أن الدولة تهتم بقطاع التعليم من خلال إنشاء المدارس لخفض الكثافات والتوسع في المدارس اليابانية والتحول الرقمي والمعرفي من خلال التابلت، لافتا إلى أن تطوير المناهج الدراسية تُعد وسيلة لتطوير عملية التعليم على جميع المستويات، بدءاً من المرحلة المبكرة، ووصولاً إلى المرحلة الثانوية، من خلال التسلسل المعرفي الذي يشهده الطالب، واكتساب المهارات المطلوبة حسب المرحلة.

مستهدف افتتاح 15 جامعة أهلية إضافة إلى الجامعات التكنولوجية

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ميزانية التعليم والصحة تم الوصول فيهما إلى النسب الدستورية، لافتا إلى أن موازنة الصحة 310 مليارات جنيه، و79 مليار جنيه للتعليم العالي، كما أن الدعم والمنح في الموازنة 355 مليار جنيه موزع على عدد 5 بنود من الدعم السلعي والاجتماعي والتنمية والتنمية الاقتصادية وعدد من المجالات الأخرى.