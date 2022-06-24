«التعليم» تعلن تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم الأحد المقبل
كتب:
أميرة فكري
07:58 م | الجمعة 24 يونيو 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعقدان فاعليات المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المؤتمر يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 الساعة الثالثة عصرًا، بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي 13 شارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات.