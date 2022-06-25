«الأعلى للجامعات» يحسم الجدل بشأن تنسيق 2022.. إلغاء التوزيع الجغرافي لـ«الأوائل»

حسم المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية اليوم، الجدل بشأن الحديث المثار عن تغيير قواعد التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية، مؤكداً أنه لا تغيير في قواعد التنسيق للجامعات لمختلف الشهادات سواء الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات.

تنسيق الجامعات 2022

وأقر الأعلى للجامعات اليوم، الموافقة على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي 2021، وكذلك قواعد القبول للحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية «الدبلومات».

تنسيق الجامعات الحكومية 2022

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قواعد تنسيق القبول بالجامعات، التي جاءت كالتالي: أن يتم قبول نسبة 35% على الأكثر من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2022، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين وفقا لنظام الانتساب الموجه، وذلك بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه.

وتابع المجلس، أن يكون توزيع الـ1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية 2021 «500 علوم، و500 رياضيات، و500 أدبي»، وفقا للترتيب المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، يتم استثناؤهم من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد.

وتابع المجلس أنه يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021 عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية، وفقا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس.