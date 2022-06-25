تنسيق الجامعات الخاصة 2022: الحدود الدنيا لطلاب الشهادات المعادلة

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه الماضي على عدد من القواعد والضوابط المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة 2022، أبرزها تحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، والتي تمثلت في الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري 90% و85% لطب الأسنان و80% لكليات العلاج الطبيعي، و75% لكليات الصيدلة و70% للطب البيطري، و70% لكليات الهندسة، و65% لكليات الحاسبات، و60% لكليات التربية والحقوق والتمريض والآثار والاقتصاد والسياحة والعلوم الصحية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وفي إطار الاستعداد لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022، وجه المجلس بضرورة الالتزام بعدد من القواعد والضوابط في هذا الشأن، تتمثل فيما يتعلق باختبارات القبول، فإنها لا تتم إلا للجامعات ذات الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة إجراء اختبارات، وإجراء اختبارات القبول لبعض الكليات النوعية التي تتطلب مواصفات خاصة، في حالة إجراء اختبارات قدرات فإن المقبولين يجب أن يكونوا ممن اجتازوا اختبارات القدرات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022: 85 % الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، فتح باب التقدم للالتحاق بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة 2022/2023، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء وكذلك القنطرة في الإسماعيلية.

وأوضح رئيس جامعة سيناء في تقرير صادر عن الجامعة للكليات المختلفة، سيتم قبول الطلاب بحد أدني أقل 5% عن باقي الجامعات الخاصة وفقا لقرار مجلس الجامعات الخاصة الماضي، ليكون الحد الأدنى لكلية الطب البشري عند 85% ، وطب الفم والأسنان بحد ادني 80%، وعلوم الحاسب 60%، وبحد أدنى 55% لكليتا الإعلام وإدارة الأعمال، و العلاج الطبيعي 75%، والصيدلة 70%، والهندسة 65%.