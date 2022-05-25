الأعلى للجامعات يناقش قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2022.. السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري، السبت المقبل، لمناقشة موضوعات متعلقة بالتعليم الجامعي وامتحانات الترم الثاني، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات ورؤساء الجامعات، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 أبرز الموضوعات على طاولة الأعلى للجامعات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المقرر أن يضع المجلس التفاصيل النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 والتي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل بعدد من الكليات والجامعات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق 2022 على طاولة الأعلى للجامعات

وتابعت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس سيناقش السبت المقبل عددا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجامعات 2022 والاستعداد له بمختلف الجامعات، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة من قبل المجلس والوزارة لامتحانات الترم الثاني والاستعدادات الجارية لعقدها.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، فضلا عن التشديد على مواجهة ظاهرة الغش وإخضاع المخالف للعقوبة المقررة وفقا للوائح والقوانين.