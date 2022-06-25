«حماة الوطن» بالدقهلية يدشن مركزا للدراسات الاستراتيجية والتواصل المجتمعي

أعلن المهندس أحمد رعب، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، عن تدشين مركز للدراسات الاستراتيجية والتواصل المجتمعي، مؤكدا أن فكرة تأسيس المركز هي الأولى من نوعها داخل الأحزاب المصرية.

وأوضح رعب، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن فكرة تأسيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتواصل المجتمعي بأمناة الدقهلية قد طرأت إيماناً منا بدور الأحزاب المهم والفعال في المشاركة المجتمعية والسياسية على حد سواء من خلال المساهمة الإيجابية على أرض الواقع في حل المشكلات وليس تصديرها للمشهد فحسب.

فكرة تدشين هذا المركز تقوم على مناقشة المشكلات بالشارع المصري بكل جوانبها

وأضاف المهندس أحمد رعب، أن فكرة تدشين هذا المركز تقوم على مناقشة المشكلات بالشارع المصري بكل جوانبها ومحاولة إيجاد الحلول من خلال عقد جلسات حوار مع كل أطياف المجتمع والاستعانة بالمتخصصين للخروج بنتائج ضمن ورقة بحثية تحتوي على وجهات النظر حول المشكلة ومعها التوصيات والحلول المقترحة تمهيداً للعرض على المسؤول لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما ورد من توصيات، وأيضا تقديمها للكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة حال تطلب حل المشكلة تدخلاً تشريعياً.

وذكر أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، أن فكرة المركز تأتي ضمن سلسلة من الأفكار البناءة التي يتبناها الحزب خلال هذه الفترة، في ظل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني هادف، مشيرا إلى أنه يسعى بتعزيز دول الحزب بإبراز بصمة إيجابية داخل الشارع المصري سياسياً واجتماعياً.