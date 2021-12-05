عزة مصطفى تدعو للسيسي بعد «قادرون باختلاف»: «ربنا يجبر بخاطره»

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، داعية الله له بأن يجبر بخاطره، مثلما جبر بخاطر كل أسر لديها أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، «جملة ربنا يجبر بخاطرك يا ريس، كانت على لسان كل أم عندها طفل من ذوي الهمم، وهي تشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في حفلة قادرون باختلاف، فعلا ربنا يجبر بخاطره».

الاحتفالية تُعد حالة خاصة في منتهى الرقي والعظمة والإنسانية

وأضافت «مصطفى»، أن الاحتفالية تُعد حالة خاصة في منتهى الرقي والعظمة والإنسانية، وسعادة من القلب عند الأطفال المتواجدين في احتفالية قادرون باختلاف، وهم ملتفون حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الدولة المصرية وجهت رسالة تقدير لكل أسرة لديها طفل من ذوي الهمم، وأصحاب الطاقات العظيمة، وقصص التحدي الملهمة في كل المجالات، كما أنه لم يوجد أحد لم يتأثر بالاحتفالية العظيمة التي حضرها السيسي اليوم.

الاحتفالية شهدت أوبريت أداه 3 من الأطفال من ذوي الهمم

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن الاحتفالية شهدت أوبريت أداه 3 من الأطفال من ذوي الهمم، مؤكدة أن الاحتفالية شهدت مشاركة الطفل أحمد تامر ابن محافظة الشرقية، الذي حصل على وعد من الرئيس بالمشاركة في أول احتفالية يجري تنظيمها، وكما وعد أوفى، وافتتح أحمد تامر احتفالية قادرون باختلاف اليوم بتلاوة القرآن الكريم.