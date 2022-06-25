إصابة 4 أشخاص في حادثين بإيتاي البارود وإدكو بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم في مركز إيتاي البارود وإدكو، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وجرى نقل المصابين للمستشفيات المركزية، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضرين للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي بإيتاي البارود

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى شخص مصاب إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي، أمام قرية «أسمانيا»، بدائرة المركز، ويجري عمل الفحوصات الطبية، وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «زهير محمد رمضان»، 70 سنة، مقيم بدمنهور، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس والأنف وكدمة بالعين وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم ميكروباصين على طريق «البوصيلي»

كما ورد إخطار إلى مدير أمن البحيرة من مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق «البوصيلي»، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: «نجاة مسعود حسن طليون»، 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«أحمد محمد سعد طليون»، 40 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود محمد أبو فايق»، 30 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم يقيمون بمركز إدكو، وتم نقلهم للمستشفي المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.