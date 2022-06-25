مصرع شخص وإصابة 9 في حادث تصادم بطريق بني حسين بأسيوط «صور»

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع بميكروباص وسيارة ثلاجة ربع نقل بطريق بني حسين التابع لمركز أسيوط، ونقل المصابون إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج، ونقل المتوفى لمشرحة المستشفى.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

وكان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ووقوع وفيات ومصابين، وعلى الفور، تحركت قامت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص وسيارة ثلاجة.

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج والمتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.