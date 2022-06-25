قدموا نموذج محاكاة للحج.. «شباب النواب»: ندعم ذوي الهمم بقوة والسيسي منحهم رعاية خاصة

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مركز شباب بور فؤاد، واستمعت لمطالب أعضاء المركز الذي يخدم قطاعا كبيرا من الناشئين من ذوي الهمم.

وقدم عدد من شباب مركز شباب بورفؤاد من ذوي الهمم، حفلا غنائيا، كما قدموا نموذج محاكاة لموسم الحج بالطواف حول مجسم للكعبة المشرفة وذلك لتعريف الشباب بالحج، وهو ما نال إشادات واسعة من قبل أعضاء لجنة الشباب.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوقا غير مسبوقة، حيث أطلق عام 2018 عاما لذوي الهمم وكان محفزا لتلك الشريحة.

لجنة الشباب تدعم ذوي الهمم

وأشار إلى أن لجنة الشباب تدعم ذوي الهمم وحريصة على توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد رئيس لجنة الشباب ضرورة تأهيل ذوي القدرات والهمم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية.

أعضاء وفد اللجنة

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة، واللواء ثروت سويلم والنائب حازم أمام، أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي، وآية مدني وولاء عبدالفتاح وأحمد مصطفى وسلمى مراد وحسن عمار ومحمد طلبة وإبراهيم عبداللطيف، أمين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الأمانة الفنية.