مساعدات عينية لـ«ذوي الهمم» من بنك ناصر.. اعرف الشروط

أكد بنك ناصر الاجتماعي، على أنه يتم العمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم صرف مساعدات عينية للأفراد ذوي الهمم والأولى بالرعاية من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع، حيث يتم توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.

المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية

وأوضح البنك، في بيان على الموقع الرسمي له، أنه يتم المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والأحذية الطبية، والسماعات، وكذلك شرائح ونظارات طبية وكذلك الأطراف الصناعية، كما يتم توفير دراجة بخارية، ودراجة تدار باليد أو محرك صغير وكرسي متحرك كهربائي.

شروط الحصول على الدراجات البخارية والكرسي المتحرك

واستعرض بنك ناصر الاجتماعي، شروط حصول ذوي الهمم على الدراجات البخارية وهي كالتالي:

- أن يكون قادرا على القيادة بنفسه.

- حاجة ذوي الإعاقة الشديدة للحصول على وسيلة انتقال إلى الجامعة أو المعهد أو مقر عمله.

- تصرف لذوي الإعاقة حركيا فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية، وحاستي السمع والبصر.

- أن يكون قادراً على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة للدراجة والكرسي المتحرك الكهربائي.

- ألا يقل سن ذوي الاعاقة الذي يرغب في الحصول على دراجة بخارية عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

تقديم الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين مجانا

وأشار البنك، إلى أنه يتم تقديم الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين مجاناً، أو بأجر رمزي، كما يتم دعم المستشفيات والمعاهد الحكومية بالأجهزة، والمستلزمات و التجهيزات الطبية، بشرط تقدم المستشفى بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي متضمن القسم أو الوحدة المطلوب لها الأجهزة، ومرفق به «اسم النشاط، والنطاق الجغرافي السكني الذي تخدمه المستشفى، طالب الأجهزة «القسم الطبي، أو الوحدة الطبية»، كما يتم تقديم مستند بعدد المستفيدين الحاليين، ونوع الأجهزة المطلوبة.