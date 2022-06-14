لفتة إنسانية.. محافظ قنا يشهد على عقد قران فتاة من ذوي الهمم

في استجابة سريعة لدعوة إحدى الفتيات من ذوي الهمم، لحضور عقد قرانها، حضر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مراسم عقد القران في قاعة أفراح نزل الشباب بمدينة قنا، بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتور عمر علي موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأسرتي العروسين.

المحافظ يشهد على عقد قران «رقية»

قدم محافظ قنا التهنئة للعروسين، وحرص على أن يكون شاهداً على عقد قران العروس، وتُدعى «رقية حمتو»، من ذوي الهمم، وسط أجواء من البهجة والسعادة، فيما قدمت أسرة العروس شكرها وتقديره لمحافظ قنا على هذه اللفتة الكريمة، استجابة لدعوة ابنتهم، وحرصه على أن يكون شاهداً على عقد قران العروسين، كما أبدت العروس سعادتها وفخرها بتشريف محافظ قنا لها.

المحافظ يأمر بتقديم شقة للعروسين بإيجار رمزي

يذكر ان الفتاة قامت فى وقت سابق بالتقدم بطلب لمحافظ قنا، للحصول على شقة للزوجيه، وفي استجابة سريعة لطلبها، أعطى محافظ قنا تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بتوفير شقة سكنية بالإيجار، بالطرق القانونية وبسعر إيجاري مخفض، متمنياً لها أن يتمم الله عليها السعادة والفرحة وأن يبارك لها في حياتها الزوجية بسكنها الجديد.