التعليم العالي: إطلاق قمرين صناعيين في بداية 2023.. 45% مكونات تصنيع مصرية  

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه في عام 2018 تمكنت مصر من إطلاق قانون وكالة الفضاء المصرية، لتدخل مصر عصر الفضاء من خلال وكالة، بالإضافة لاستضافة وكالة الفضاء الافريقية في مصر عندما تولى الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي.

مدينة الفضاء المصرية تتضمن مركزا لتجميع الأقمار الصناعية

وأوضح «عبدالغفار» في تصريحات تلفزيونية، أن مصر تشهد نقلة نوعية في بناء أنظمة فضائية بدخولها عصر الفضاء، لافتا إلى أن مدينة الفضاء المصرية تتضمن مركزا لتجميع الأقمار الصناعية، لتجميع قمر مصر سات 2 الذي يصل وزنه إلى 350 كيلو جرام بالتعاون مع الصين، ويعتبر أول قمر صناعي يتم تجميعه واختباره في مصر، مشيرا إلى أن مدينة الفضاء المصرية تتضمن معامل محاكاة لأجواء الفضاء التي سيوجد بها القمر الصناعي، كما يتم تجميع قمر آخر للاستشعار عن بعد اسمه «نكست سات» ونحاول أن نجعل نسبة المكون المحلي لا تقل عن 45%، ويتم إطلاق هذين القمرين في بداية عام 2023.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن هناك العديد من الأقمار يجري العمل عليها بالتعاون مع الجامعات ومدارس «ستيم»، لافتا إلى أن الهدف من ذلك نشر تكنولوجيا الفضاء منذ المرحلة الثانوية وحتى الكليات المتخصصة، خاصة أن مدينة الفضاء المصرية تتضمن محطات لاختبارات الخلايا الشمسية ومراقبة البيئة الفضائية ومراكز تحليل بيانات الأقمار الصناعية.

مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما لتكنولوجيا الفضاء

وأكد وزير التعليم العالي، أن مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما لتكنولوجيا الفضاء وبدأ التعامل مع وكالات فضاء عالمية، موضحا أن الأقمار الصناعية تستخدم في مراقبة الحدود واكتشاف الثروات المعدنية ومتابعة التغيرات المناخية والتصحر وكذلك متابعة التعديات على أراضي الدولة، وتتضمن المدينة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، ومبنى وكالة الفضاء المصرية ومبنى وكالة الفضاء الإفريقية، ومبنى التحكم والمراقبة، والمبنى الإداري لمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، ومبنى معامل، ومعمل النموذج الهندسي، ومعمل البيئة الفضائية، ومعمل اختبار الخلايا الشمسية الفضائية، والمكتبة وقاعات المؤتمرات.