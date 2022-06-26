مقتل أب ونجله على يد ميكانيكي بالسيدة عائشة.. «كاوتش» السبب

خيم الحزن على أهالي منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، بعد ذهابهم لتأدية واجب العزاء في أب ونجله، كانا ضحية صاحب ورشة سيارات بسبب الخلاف على مقابل «نفخة كاوتش»، كل منهم يتذكر موقفًا جمعه معهما، تعددت المواقف، لكن جميعها تندرج تحت مسمى الطيبة والجدعنة.

في أحد منازل السيدة عائشة، يسوده المرح والسعادة، حينما أعلن الأب عن نزهة ترفيهية لعائلته، قضوا وقتًا ممتعا برفقة بعضهم، غافلين عن كونها آخر رحلة تجمعهم معًا، ومع عودتهم للمنزل، تفاجأ الزوج بـ كاوتش السيارة الذي يحتاج لـ«النفخ»، ذهب مع أبيه لإحدى الورش الخاصة بتصليح السيارات والقاطنة بالقرب منهم، انهيا مهمتهما وذهبا.

تفاصيل واقعة القتل بسبب «كاوتش»

بعد مرور ساعتين فقط على ملء الكاوتش، تفاجأ الأب أن الهواء قد فرغ مرة أخرى، وطلب الأب من نجله الضحية أن يذهب لصاحب ورشة السيارة مرة أخرى، حتى ينفخ الكاوتش، نفذ الابن تعليمات والده، وعندما أنهى نفخة الكاوتش طالبه صاحب الورشة بثمنها مرة أخرى، وتقدر بـ«15 جنيهًا» مدعيا أحقيته لأجر آخر، وعندما رفض الابن سداد القيمة، نشبت مشاجرة بينهما وحضر الأب، حتى انتهى الخلاف بالاعتذار والتراضي.

لم يكف الاعتذار صاحب الورشة، فبعد مرور عدة أيام على المشاجرة، جمّع أصدقائه وتربص للأب، حتى ينتقم منه على ما فعله، وعندما جاء وقت التنفيذ هجم وأصدقائه على الأب ونجله في محل عملهما، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح وبالأسلحة البيضاء، حتى أراقوا دمائهما وتركوهما وهربوا، ليقع الأب وابنه ضحية «نفخة كاوتش» بـ15 جنيها.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة السيدة عائشة بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين بها، وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحة البلاغ، وكشفت التحريات عما وراء ارتكاب الواقعة وهو صاحب الورشة الذي تسبب بحدوث المشاجرة بينهما من قبل، وتمّ إلقاء القبض على المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.