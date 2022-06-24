العثور على جثة شاب مشنوقا داخل مخزن بمصر القديمة.. التحريات: أنهى حياته

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل مخزن في مصر القديمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كاميرات المراقبة أظهرت أن الشاب أنهى حياته

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقا ومعلقا داخل مخزن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب معلقة في سقف المخزن، وبالفحص تبين أنه يدعى «محمد ح م» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الشاب المتوفى هو من أنهى حياته، حيث رصدت الكاميرات قيام المتوفى بربط حبل في سقف المخزن ثم وضع الحبل حول رقبته قاصدا إنهاء حياته، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وإرسالها إلى جهات التحقيق.

تشريح جثة موظف ببنك شهير أنهى حياته بـ«حبة الغلة»

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان «محمد م ا»، مواليد 1991، موظف ببنك، والذي توفي بسبب تناوله حبة حفظ الغلة داخل منزله بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.