نص أمر إحالة المتهم بقتل «نيرة» طالبة آداب المنصورة لمحكمة الجنايات

أمر المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل الطالبة «نيرة أشرف» إلى محكمة الجنايات المختصة، وتحديد جلسة محاكمته يوم 26 يونيو الجاري، ليقرر المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تحديد جلسة محاكمة عاجلة أمام الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات المنصورة.

نص أمر إحالة المتهم بقتل «نيرة» للجنايات

وتضمن نص أمر الإحالة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، أنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها «نيرة أشرف عبدالقادر»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاماً منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططاً لقتلها، حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعداً لارتكاب جريمته، ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفياً سكيناً بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة، باغتها من ورائها بعدة طعنات، سقطت أرضاً على أثرها، فوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها، قاصداً إزهاق روحها، خلال محاولات البعض الذود عنها، وتهديده إياهم، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

إحراز المتهم سلاحًا أبيض «سكين» بين ملابسه

كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض «سكين» بدون مسوغ قانوني، ليكون ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها وفق النصوص القانونية، مشيراً إلى أنه بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981، تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمحاكمته طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، ورافق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.

يذكر أن قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، وتُشكل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة من المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وتضم في عضويتها المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

إقامة الدليل على المتهم بإفادات 25 شاهداً

ووفق بيان النائب العام كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، وأكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها.

ويترأس المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الرابعة"، المختصة بنظر قضايا قسم أول المنصورة، وجمصة، جلسة يوم الأحد المقبل، أولى محاكمات طالب جامعي متهم بقتل زميلته "نيرة أشرف" ذبحًا أمام جامعة المنصورة.