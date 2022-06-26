سامح عيد: جماعة الإخوان لديها وهم السيطرة على العالم.. وفكرها مليء بالعنف

قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في الاغتيال طويل ومتشعب، حيث إن جميع الجماعات المتطرفة التي قامت بالاغتيالات تجاه المسؤولين في المجتمع المصري خرجت من عباءة الإخوان، «عندهم وهم السيطرة على العالم، وفكرتهم في داخلها عنف».

عيد: محمد مرسي وعد بأن يكون رئيسا لكل المصريين ولم يحدث

وأضاف «عيد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن محمد مرسي قد وعد بأن يكون رئيسا لكل المصريين، ولكن ومع مرور السنوات تبين أنهم يسعون إلى أن تتحول مصر إلى أحدى الولايات التابعة لجماعة الإخوان.

عيد: جماعة الإخوان كان لها الكثير من الأخطاء الفادحة

واستطرد: «جماعة الإخوان المسلمين بعد ما وصلوا للسلطة في مصر كان لهم الكثير من الأخطاء الفادحة، والكل كان ينتظر التجربة المصرية اللي فيها مكتب الإرشاد لتطبيق الدولة الإسلامية الموعودة، ولكن ما حدث بعد وصولهم كان مخالفا لما دعوا إليه».

وأوضح أن أعضاء الجماعة واهمون، بأنهم يستطيعون العودة مرة أخرى إلى ما كانوا عليه في عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأن أي نظام سياسي لن يقبل بعد ذلك بفكرة البيعة على السمع والطاعة مثل ما كانوا في عصر السادات أو مبارك، مشيرا إلى أن إبراهيم منير ضعيف الشخصية ولا يحظى بتوافق كامل من أعضاء الجماعة، هذا بجانب كونه بعيدا عن قواعد القيادة داخل الإخوان وتواجده الدائم في الخارج، حيث يستقر في لندن، فضلا عن اتهامه بالتزوير والاختلاس المالي والفساد وغيرها من المخالفات.