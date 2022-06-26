نص أمر إحالة المتهم بقتل نيرة أشرف إلى الجنايات قبل ساعات من محاكمته

يشهد اليوم جلسة محاكمة المتهم بقتل الطالبة «نيرة أشرف»، بعد إحالته للمحاكمة، بأمر المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، وبإشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، وتحديد جلسة محاكمته اليوم، لذا تعيد «الوطن» نشر نص أمر إحالة المتهم من جديد تزامنًا مع محاكمته.

نص قرار حالة المتهم بقتل نيرة

وتضمن نص أمر الإحالة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، أنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها «نيرة أشرف عبدالقادر»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاماً منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططاً لقتلها، حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعداً لارتكاب جريمته، ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفياً سكينا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة، باغتها من ورائها بعدة طعنات، سقطت أرضاً على أثرها، فوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها، قاصدا إزهاق روحها، خلال محاولات البعض الذود عنها، وتهديده إياهم، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

إحراز المتهم سلاحًا أبيض «سكين» بين ملابسه

كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني، ليكون ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها وفق النصوص القانونية، مشيرا إلى أنه بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981، تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمحاكمته طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، ورافق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.