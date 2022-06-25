القبض على 6 متهمين في واقعة مقتل موظف أثناء مشاجرة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية القبض على 6 أشخاص في واقعة مقتل موظف، أثناء مشاجرة بين عدد من أفراد عائلته وأفراد عائلة أخرى، بسبب خلافات بينهم نتيجة لهو الأطفال بمدينة الزقازيق، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

إخطار مدير أمن الشرقية بمقتل موظف في مشاجرة

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول الزقازيق، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، يُدعى «محيي الدين م.»، 51 سنة، موظف، إثر إصابته بضربة قوية على الرأس.

القبض على 6 أشخاص في واقعة مقتل موظف

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود خلافات قديمة بين العائلتين، تجددت أمس الجمعة، نتيجة لهو الأطفال، وأثناء الاشتباك بين طرفي المشاجرة، أصيب المجني عليه بضربة قوية على رأسه، ما أسفر عن سقوطه قتيلاً في الحال، وتمكنت الأجهزة الأمنية في الزقازيق من ضبط 6 أشخاص من المتشاجرين للتحقيق معهم في الواقعة.

عرض المتهمين على النيابة لمباشرة التحقيق

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، وإعداد تقرير مفصل بالإصابة وسبب الوفاة والتصريح بالدفن، فيما تم التحفظ على المتهمين لعرضهم على النيابة العامة، التي تباشر التحقيق في الواقعة.