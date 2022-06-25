وفاء عامر تشكر «الوطن» بسبب «رقية»: فرحانة كأني ملكت الدنيا وما فيها

قدمت الفنانة وفاء عامر، الشكر لجريدة «الوطن» على إطلاقها مبادرة لدعم الطفلة «رقية» حتى يتسني لها الحصول على حقنه سعرها 40 مليون جنيه للشفاء من مرض ضمور العضلات، «كل الشكر لكل اللي شير أو اتبرع وشارك، والفنانة أيتن عامر وأحمد العوضي والكثير من الفنانين».

عامر: سعيدة باختيار الجريدة لي لأمثل إحدى شرائح المجتمع

وأضافت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، أنها سعيدة باختيار الجريدة لها من أجل ظهورها في فيديوهات تحث فيها المواطنين على التبرع لإنقاذ الطفلة التي لم تكمل العامين، «كنت بعبر عن شريحة فاعلة في المجتمع، وفرحانة كأني ملكت الدنيا وما فيها».

عامر: كنت بطلب منهم أقفل اللايف من كتر العياط

واستطردت: «كل شوية كنت بطلب منهم أقفل اللايف من كتر العياط، وحسيت إني فيا من والدة الطفل ووالدها، وكنت حاسة إن الطفلة بنتي ومن أهل البيت».

وأوضحت أنها تواصلت، اليوم، مع الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لإنشاء صندوق خاص للحالات الحرجة والمستعصية، ويكون تابعا لصندوق تحيا مصر، «ده الصندوق الوحيد اللي معفي من الضرائب ولا يخصم منه جنيه، وعليه رقابة».

وتابع: «طالبة يكون فيه برامج توعية شديدة حتى لا يحدث أمراض للأطفال الجدد، وفيه مجموعة كبيرة من التحاليل لازم المقبلين على الزواج يعملوها يا ريت الكل يلتزموا بيها».