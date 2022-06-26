مصرع طفلين وإصابة الأم والأب في سقوط سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية

لقى طفلان شقيقان مصرعهما فجر اليوم الأحد، وأصيب الأب والأم جراء انقلاب سيارة ملاكي «بيجوا» على طريق الإسماعيلية بورسعيد قرب منطقة كيلو 19.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 19 اتجاه بورسعيد، قرب منطقة القراقرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى أبو خليفة المركزي.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد السيد محمد عبد الغني 7 سنوات مقيم بقرية أبو خلفية، وشقيقته سما السيد محمد عبد الغني 9 سنوات مقيمة بقرية أبو خليفة، فيما أصيب الأب محمد السيد عبد الغني 48 سنة بتوقف في القلب والرئتين، واصيبت الأم داليا عبد الغني محمد مصطفى 40 سنة بتوقف القلب والرئتين أيضا.

حالات غير مستقرة

وقالت المصادر الطبية في مستشفى أبو خليفة أن حالة الأب والأم حرجة للغاية، وأنه تم ايداعهما العناية المركزة فور وصولهما لمحاولة إنقاذهما.

وأضافت المصادر الطبية أنه تم التحفظ علي جثامين الطفلين المتوفيين وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينتها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما فيما انتقل ضباط المباحث الجنائية الي مكان الواقعة للوقوف علي أسبابها.