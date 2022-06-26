علي جمعة: الصلاة لا تجوز داخل الكعبة.. «تستقبل بعضها وليس كلها»

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، عن شكل الكعبة من الداخل، قائلا إن الكعبة من الداخل فارغة ويوجد بها عمودان في وسطها، وما بينهما يوجد ما يشبه الصندوق من الرخام لحفظ بعض الأدوات.

الكعبة بها باب ذهبي يؤدي لأعلاها

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه على يمين الكعبة من الداخل يوجد باب ذهبي به سلم يؤدي إلى سطح الكعبة.

ولفت إلى أنه يوجد علامة داخل الكعبة للمكان الذي أدى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة داخلها، وذلك برواية بلال، حتى يتم التبرك بما فعله الرسول، «وهو يخلي الباب وراه والحيطة اللي قدامه اللي هي الركن اليماني من الخارج».

وأكد أنه لا يجوز أداء صلاة الفريضة داخل الكعبة، لأنك تستقبل بعض الكعبة وليس كلها، ولا يجوز أن تصلي الفريضة أو النافلة على سطح الكعبة إذا وقفت على «الكوبستة».

وأوضح أن الشيخ السمهودي يقول ومن وقف فوقها شعر أنه يقف فوق العالم، وبعض من يغير كسوة الكعبة كل عام سألهم البعض عن هذا الشعور فقالوا نعم صحيح، «بيقولوا وكأن الكرة الأرضية تحتنا».

سبب شعور الرسول بالحزن عندما دخل الكعبة

وأفاد بأن الكعبة قد تفتح لدخولها من الداخل في 15 شعبان أو يوم عرفة، «سيدنا النبي دخل كذا مرة، في أول مرة صلى بها، وفي المرة الثانية خرج منها حزين، فقال لو الزمن رجع بيا مكنتش دخلت، وكأنه والله أعلم شعر بأن فيها كسر خاطر لمن لم يدخل».