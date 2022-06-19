علي جمعة عن إمكانية تنظيم الحج مرتين في العام: عبث ولا يجوز

علق الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، على دعوة بعض الآراء الشاذة بإمكانية تنظيم الحج مرتين في العام مستشهدين في قوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ».

الشريعة تؤخذ من الكتاب والسنة

وقال علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن الشريعة الإسلامية تؤخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية، وليس من الكتاب فقط، «كل ما هتقولي حاجة في الحج بالتفصيل أقولك عشان النبي عمل كدة».

وأضاف: «لا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه بالبطلان، هو مستنبط حاجة من النص ألغت النص، مينفعش ويبقى عبث».

وعن حقيقة رواية من لبى نداء سيدنا إبراهيم للحج سيؤدي الفريضة، ومن لا يلبي لن يحج، قائلا: «ده قدر، ولا يكون في كونه إلا ما أراد، وإذا كان الإنسان ليس في قدره أن يفعل شيئا وليس الحج وحده ولكن أي حاجة، فلن يقدر الله له هذا».

من لا يلبي نداء الحج فهو قدر الله

وأضاف: «أفرض الواحد ناوي أنه يسافر يتعلم فلن يقدر الله له هذا، فكل شيء عنده بمقدار، وبالتالي هذه المسألة ليست في الحج فقط ولكن في كل شيء في الحياة، أنه لا يكون في كونه سبحانه وتعالى إلا ما أراد».

وتابع: «ليس هناك زمن حول الله سبحانه وتعالى، الله لا يحيط به زمان، وليس عنده ماضي وحاضر ومستقبل، ده عندنا إحنا، لكن هو يرى الكل في آن واحد، لذلك ما سيحدث من دلوقتي لغاية أبد الآبدين هو عنده الآن ويراه الآن».