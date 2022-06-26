الفيضانات تضرب «قوانجشي» الصينية.. تضرر أكثر من 3.75 مليون شخص

شهد عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت منطقة قوانجشي جنوبي الصين، ما أسفر عن تضررر أكثر من 3.75 مليون من السكان، فيما أرسلت السلطات في أوزبكستان، 74 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان في أعقاب الزلزال.

وقالت السلطات الصينية، أمس السبت، إن أكثر من 3.75 مليون من السكان تضرروا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.

واجتاحت الأمطار الغزيرة والمياه الناجمة عن الفيضانات، 3436 منزلا، ودمرت 159300 هكتار، أي 2471 فدانا من المحاصيل، وتجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة بالفعل 12.48 مليار يوان نحو 1.86 مليار دولار أمريكي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

سقوط أمطار غزيرة 6 مرات خلال موسم الفيضان في «قوانجشي»

وشهدت قوانجشي سقوط أمطار غزيرة 6 مرات خلال موسم الفيضان، العام الجاري 2022، مع تسجيل متوسط سقوط الأمطار 490.8 ملليمتر.

ودعا وزير الموارد المائية الصيني «لي قوه يينج»، أمس السبت، إلى بذل الجهود للسيطرة على الفيضانات في محاولة لحماية حياة الناس وممتلكاتهم، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة على وديان نهر اللؤلؤ

وحذر نائب رئيس قيادة الدولة لمكافحة الفيضانات، في اجتماع، أنّ من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة من السبت إلى الأربعاء وديان نهر اللؤلؤ، ونهر هوايخه، والنهر الأصفر، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات.

بدورها، أرسلت السلطات في أوزبكستان، 74 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان المجاورة في أعقاب الزلزال المميت وما أعقبته من فيضانات، وتألفت المساعدات من أغذية وضروريات وأدوية وتم تنظيمها بناء على تعليمات الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.

وفي 22 يونيو الجاري، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

10 ناشطين يرشون سائلا أسود على مبنى المستشارية في «برلين»

وأقدم 10 ناشطين على رش سائل أسود يشبه الزيت على مبنى المستشارية في العاصمة الألمانية «برلين» ووقفوا أمام المبنى رافعين لافتة كتب عليها: «وفروا النفط بدلا من الحفر».

ولجأ نشطاء البيئة إلى العمل لتوصيل رسالة إلى الحكومة، مع تراجع مرتبة «التغير المناخي» على جدول الأعمال الإخباري، كما أراد النشطاء وعدا من الحكومة بعدم التنقيب عن النفط في بحر الشمال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن خطة استثمار مناخية طموحة بقيمة 60 مليار يورو «68 مليار دولار»، ووعد الوزير بأن تنهي بلاده طاقة الفحم وتولد 80% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.