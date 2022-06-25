3 أفلام في قصور الثقافة بحلول عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

تستعد وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة لزيادة أعداد دور العرض السينمائي المشاركة في مشروع «سينما الشعب» الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، منذ مايو 2022، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر الماضي، وينفذه قصر السينما والثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، إذا أعلنت قصور الثقافة زيادة عدد دور العرض السينمائي المشاركة في «سينما الشعب» ستصل إلى 14 دار عرض في المواقع التابعة للهيئة في مختلف الأقاليم، بحلول عيد الأضحى المبارك.

أفلام العيد في قصور الثقافة

ويعرض مشروع «سينما الشعب» في عيد الأضحى، ثلاثة أفلام سينمائية جديدة تزامنًا مع عرضها في دور العرض السينمائي وهي أفلام «كيرة والجن» من إخراج مروان حامد، وفيلم «عمهم» وإخراج حسين المنباوي، وفيلم «بحبك» للنجم تامر حسني.

وأعلنت هيئة قصور الثقافة، في بيان صحفي، أن «سينما الشعب» ستعرض فيلم «كيرة والجن» بقصر السينما بجاردن سيتي، للنجوم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري.

مواعيد الحفلات:

10 صباحا

1 ظهرا

3 ظهرا

6 مساء

9 مساء

منتصف الليل

أسعار تذاكر «سينما الشعب»

يقدم مشروع سينما الشعب، الأفلام تحت شعار (سينما النهارده بأسعار زمان)، وسعر التذكرة 40 جنيها.

وقالت قصور الثقافة، في بيان صحفي سابق، إن عدد دور العرض السينمائي المشاركة في مشروع «سينما الشعب» ستصل إلى 14 دار عرض سينمائي بالمواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف الأقاليم، بحلول عيد الأضحى المبارك، في إطار العمل على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذي تتبناه وزارة الثقافة.

وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المرحلة الأولى من مشروع سينما في 5 مواقع بـ4 محافظات هي مكتبة البحر الأعظم في الجيزة، وفي قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية، وفي قصر ثقافة بمحافظة قنا، وفي سينما الشعب شبين الكوم، وسينما الشعب السادات بمحافظة المنوفية، وعرض فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي وكذلك الفيلم التسجيلي القصير «التجلي» من إخراج عبدالله مرسي.