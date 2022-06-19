شروط الالتحاق في كليات التربية الرياضية بينها عدم تعاطي المخدرات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادها لاختبارات القدرات 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عددًا من القواعد والاشتراطات التي يجب توافرها في الطالب للتقدم والالتحاق بكليات التربية الرياضية، وتتمثل في خلو الطالب من الأمراض السارية منها فيروس سي، وأن يكون الطالب غير متعاطٍ لأي نوع من المخدرات.

اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية 2022

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تقرير صادر عنه، موجه للجامعات وكليات التربية الرياضية، أنّه يجب على الطلاب تقديم شهادة صحية معتمدة تثبت عدم تعاطي الطالب أو الطالبة أي مخدرات، أو تقديم شهادة الكشف الطبي والفحص الشامل التابع لمبادرة 100 مليون صحة، أو تضمين ذلك بالكشف الطبي العام قبل الالتحاق بالكليات.

خلو الطالب من الأمراض غير السارية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استعداد الجامعة التام لاختبارات القدرات للعام الجامعي الجاري 2022، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنّ اختبارات القدرات 2022 ستحدد موعد انطلاقها من قبل الأعلى للجامعات الحكومية الفترة المقبلة، وأنّ من المتوقع أن تنطلق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022، مع تسخير كل الإمكانات التي تؤهل تنفيذها بصورة جيدة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات مع تذليل كل العقبات أمام الطلاب.