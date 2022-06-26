صفحات الغش تزعم تداول إجابات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2022

نشرت صفحات الغش الالكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، أجزاء من إجابات الأسئلة المتداولة المزعوم أنّها لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد أكثر من نصف ساعة على بدء الوقت الأصلي للامتحان.

رصد الأسئلة والإجابات المتداولة

وقال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّه جرى رصد جميع الأسئلة والإجابات المتداولة عبر صفحات الغش للتأكد منها، وحال التأكد سيتم الوصول إلى الطلاب الغشاشين الذين صوروا ونشروا الأسئلة عبر صفحات الغش، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون مكافحة الغش.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 مؤمّنة بشكل كامل منذ بدء طباعتها وحتى وصول الأسئلة إلى الطلاب باللجان الامتحانية، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات تتابع منذ صباح اليوم سير الامتحانات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان الامتحانية دون أي مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية.