بدء امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022.. وإجراءات مشددة ضد الغش

بدأ نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين «العلمية والأدبية»، امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، اختيار من متعدد ولا يحتوى على أي جزئيات مقالية، مشيرا إلى أنّه جرى توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان قبل بداية الامتحانات، وجميعها معقّمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

لن يسمح بالغش الإلكتروني داخل لجان الامتحانات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه جرى تفتيش جموع الطلاب والطالبات من خلال العصا الإلكترونية، قبل دخول اللجان لأداء امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، لمواجهة الغش الإلكتروني، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لافتا إلى أنّ هناك تشديدات على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، بتشديد إجراءات المراقبة داخل اللجان لعدم السماح بالغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2022.

أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022

وأضاف المصدر، أنّ أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022، ستكون بعيدة تماما عن التعقيد، وستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، منوها بأنّ جزئيات الامتحانات تحتوي على 25% للطالب المتميز، و75% للطالب المتوسط، وهناك إجراءات مشددة ضد كورونا تم تنفيذها بجميع اللجان، للحفاظ على سلامة الطلاب وسير العملية الامتحانية.