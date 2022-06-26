بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة العربية

توافد الطلاب على اللجان الامتحانية لأداء أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2022، في المواد الأساسية والمضافة للمجموع، إذ يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات في مادة اللغة العربية، داخل 2089 لجنة.

وباشر مسؤولو اللجان، تفتيش طلاب الثانوية العامة في أثناء دخولهم من البوابات للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب، «المحمول - الأقلام السحرية - سماعات البلوتوث» لمنع الغش، ووسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

وصول أسئلة اللغة العربية لجان امتحانات الثانوية العامة دون معوقات

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع، منذ صباح اليوم، وصول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، للجان الامتحانية مع مسؤولي غرفة العمليات بالمديريات التعليمية، لافتا إلى أن أسئلة مادة اللغة العربية وصلت اللجان دون أي معوقات.

عدم السماح بدخول الطلاب بالمحمول والأقلام السحرية وسماعات البلوتوث

وأكّد المصدر لـ«الوطن»، أنَّه تمّ تفتيش جموع الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، صباح اليوم، مشددًا على عدم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بأي أجهزة إلكترونية «المحمول - سماعات» وأيضًا الأقلام السحرية، إذ تمّ استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء الدخول من البوابات، موضحًا أنَّ جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا.