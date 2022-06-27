«الصحة» تنشر خريطة القوافل الطبية في محافظتي أسوان والإسكندرية اليوم

كشفت وزارة الصحة والسكان خريطة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم بالمحافظات، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، من المقرر إطلاق اليوم قافلتين طبيتين الكشف والعلاج بهما مجانا، ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية خلال مشاركته في القوافل الطبية.

التخصصات الطبية التي تقدمها القوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية المقرر أن تشملها القوافل الطبية وهي: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

وقالت وزارة الصحة والسكان إن القوافل الطبية من المقرر أن تنطلق بمحافظة أسوان، في قورتة ثاني مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وقرداحي مركز المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية، خلال النزول للقوافل الطبية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي في مصر.

القوافل الطبية تتغير من مكان إلى آخر بشكل يومي

وأكدت الوزارة أن أماكن القوافل الطبية تتغير من مكان إلى آخر لضمان وصول القوافل الطبية إلى جميع المناطق النائية بمحافظات الجمهورية، مضيفة أن القوافل الطبية مزودة بصيدليات لصرف الأدوية وإحالة الحالات الحرجة التي تستدعي التدخل الطبي إلى أقرب مستشفي من المواطن تابعة للوزارة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الخط الساخن 105، لمعرفة أماكن القوافل الطبية وكيفية المشاركة فيها والاستفادة القصوي من الخدمات المقدمة، خاصة أنها تتيح خدمة إجراء الأشعة، مؤكدة حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.