الأرصاد: كتل هوائية على البحر المتوسط وراء الشعور برطوبة مرتفعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ نشاط الرياح الشمالية الغربية من أبرز الظواهر الجوية التي سوف تسيطر على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

كما أكّدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ درجات الحرارة هذه الأيام مستقرة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ أنه في تلك الفترة وحسب خرائط الأقمار الصناعية نتأثر بكتل هوائية فى طبقات الجو العليا، قادمة من جنوب أوربا على البحر المتوسط، وهذا يعمل على ارتفاع في نسب الرطوبة خلال ساعات النهار، إذ يسود طقس حار على السواحل الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبري وحتى منطقة مصر الوسطى، وطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

استقرار درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن» أنَّ نشاط الرياح الشمالية الغربية اليوم، سوف يساعد على التقليل من الشعور بارتفاع نسب الرطوبة، خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنَّه مع بداية ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة الصغري، بين 10-12 درجة، مما يعمل على تحسين وتلطف الطقس على كل مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 26 يونيو، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة 35 - 23

الإسكندرية 31 - 23

وادي النطرون 35 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 35 - 23

دمنهور 33 - 22

بلطيم 31 - 22

مطروح 30 - 22

السلوم 34 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31 - 23

دمياط 30 - 23

الزقازيق 35 - 23

المنصورة 35 - 23

الإسماعيلية 36 - 21

السويس 35 - 22

العريش 32 - 22

رفح 31 - 21

رأس سدر 34 - 21

نخل 34 - 17

نويبع 35 - 24

طابا 33 - 21

كاترين 32 - 16

الطور 33 - 25

شرم الشيخ 37 - 27

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 36 - 28

الفيوم 36 - 25

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 37 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 27

أسوان 42 - 28

إدفو 42 - 27

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 36 - 25

أبو رماد 35 - 25

حلايب 34 - 28

رأس حدربة 33 - 27