جامعة الإسكندرية تهنئ «الكردي» بالمركز الثالث عالميا في تصميم المحتويات الرقمية

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا الكردي، المدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، لفوزها بالمركز الثالث على مستوى العالم في المسابقة الدولية التي نظمتها منظمة اليونسكو.

الابتكار في التعليم العالي

والمسابقة الدولية التي نظمتها منظمة اليونسكو، جاءت بالتعاون مع المعهد الدولي للتعليم الإلكتروني، والمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي بالصين، لأفضل تصميمات المحتويات العلمية الرقمية، بمشاركة 207 أستاذا جامعيا يمثلون 45 دولة.

محتوى محاضرة مصغر بـ«الفرنسية»

وقدّمت الدكتورة دينا الكردي، خلال المسابقة تصميم محتوى محاضرة مصغر باللغة الفرنسية باسم جامعة الإسكندرية، عن كيفية تدريس اللغة للأغراض المتخصصة افتراضيا «تخصص إدارة أعمال» عن طريق الفصل المعكوس وأدوات الجيل الثاني من الإنترنت.