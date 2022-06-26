أسعار السيارات المستعملة أقل من 120 ألف جنيه.. «ياباني وكوري وألماني»

شهدت سوق السيارات المستعملة والجديدة، استقرارًا في الأسعار خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، منذ يومين.

وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السيارات المستعملة شهدت استقرارًا في الأسعار بعد موجة التضخم التي شهدتها الدول مع رفع سعر الفائدة بالبنوك المركزية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة التي لا تتجاوز 120 ألف جنيه، فيما يلي:

كيا بيكانتو 2006

متوسط السعر: 100 ألف جنيه

أقل سعر في السوق: 90 ألف جنيه

أعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه

شيفروليه أفيو 2007

متوسط السعر في السوق: 100 ألف جنيه

أقل سعر في السوق: 90 ألف جنيه

أعلى سعر في السوق: 107 آلاف جنيه

فيات بونتو 2010

متوسط السعر المتداول في السوق: 100 ألف جنيه

أقل سعر متداول في السوق: 88 ألف جنيه

أعلى سعر متداول في السوق: 109 آلاف جنيه

جيلي امجراند 7 2014

متوسط السعر في السوق: 100 ألف جنيه

أقل سعر متداول في السوق: 86 ألف جنيه

أعلى سعر متداول في السوق: 111 ألف جنيه

نيسان صني 2004

متوسط السعر في السوق: 101 آلاف جنيه

أقل سعر متداول في السوق: 100 ألف جنيه

أعلى سعر متداول في السوق: 105 آلاف جنيه

شيفروليه افيو 2008

متوسط السعر في السوق: 101 آلاف جنيه

أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه

أعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه

بروتون جين 2 2009

متوسط السعر في السوق: 101 آلاف جنيه

أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه

أعلى سعر في السوق: 105 آلاف جنيه

دايهاتسو ماتيريا 2007

متوسط السعر في السوق: 102 آلاف جنيه

أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه

أعلى سعر في السوق: 114 ألف جنيه

بروتون جين 2 2008

متوسط السعر في السوق: 102 آلاف جنيه

أقل سعر في السوق: 92 ألف جنيه

أعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه