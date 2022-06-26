أسعار السيارات المستعملة أقل من 120 ألف جنيه.. «ياباني وكوري وألماني»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
02:35 م | الأحد 26 يونيو 2022
كيا بيكانتو- أرشيفية
شهدت سوق السيارات المستعملة والجديدة، استقرارًا في الأسعار خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، منذ يومين.
وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السيارات المستعملة شهدت استقرارًا في الأسعار بعد موجة التضخم التي شهدتها الدول مع رفع سعر الفائدة بالبنوك المركزية.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة التي لا تتجاوز 120 ألف جنيه، فيما يلي:
كيا بيكانتو 2006
متوسط السعر: 100 ألف جنيه
أقل سعر في السوق: 90 ألف جنيه
أعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه
شيفروليه أفيو 2007
متوسط السعر في السوق: 100 ألف جنيه
أقل سعر في السوق: 90 ألف جنيه
أعلى سعر في السوق: 107 آلاف جنيه
فيات بونتو 2010
متوسط السعر المتداول في السوق: 100 ألف جنيه
أقل سعر متداول في السوق: 88 ألف جنيه
أعلى سعر متداول في السوق: 109 آلاف جنيه
جيلي امجراند 7 2014
متوسط السعر في السوق: 100 ألف جنيه
أقل سعر متداول في السوق: 86 ألف جنيه
أعلى سعر متداول في السوق: 111 ألف جنيه
نيسان صني 2004
متوسط السعر في السوق: 101 آلاف جنيه
أقل سعر متداول في السوق: 100 ألف جنيه
أعلى سعر متداول في السوق: 105 آلاف جنيه
شيفروليه افيو 2008
متوسط السعر في السوق: 101 آلاف جنيه
أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه
أعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه
بروتون جين 2 2009
متوسط السعر في السوق: 101 آلاف جنيه
أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه
أعلى سعر في السوق: 105 آلاف جنيه
دايهاتسو ماتيريا 2007
متوسط السعر في السوق: 102 آلاف جنيه
أقل سعر في السوق: 95 ألف جنيه
أعلى سعر في السوق: 114 ألف جنيه
بروتون جين 2 2008
متوسط السعر في السوق: 102 آلاف جنيه
أقل سعر في السوق: 92 ألف جنيه
أعلى سعر في السوق: 109 آلاف جنيه