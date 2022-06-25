أسعار السيارات الجديدة بعد تثبيت الفائدة: «رينو لوجان» بـ195 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الجديدة استقرار فى أسعار السيارات التقسيط وذلك عقب قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، إذ جرى ثبتت البنوك سعر الفائدة على أسعار قسط السيارة، ولم يتمّ التعديل فيه منذ آخر مرة في جميع القطاع المصرفي.

أسعار السيارات الجديدة

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» إنَّ أسعار السيارات شهدت تذبذبًا في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية للسيارات، موضحًا أنَّ أزمة التضخم المالي في الأسعار أصابت سوق السيارات بالأسعار الجنونية في جميع الدول منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

سوق السيارات المستعملة والجديدة

وأكّد عضو رابطة تجار السيارات أنَّ تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض أدى إلى استقرار أسعار السيارات الجديدة بسبب إجراء راغبي شراء السيارات أعمال التقسيط من البنوك الحكومية والخاصة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» أسعار عدد من المركبات الحديثة في السوق:

زوتي Z100 2020

ناقل الحركة: مانيوال/ 1000 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات: 120,000 جنيه.

سوزوكي التو 2021

ناقل الحركة: مانيوال 800 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات: 121,000 جنيه.

سوزوكي إسبريسو 2021

ناقل الحركة: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات: 146,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة: مانيوال/ 1300 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات: 166,900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة: مانيوال 1200 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات: 171,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة: أتوماتيك/ 1300 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات: 188,900 جنيه.

شانجي M50 2021

ناقل الحركة: مانيوال/ توب لاين 1500 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات: 189,000 جنيه.

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة: مانيوال/ صالون 1600 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات: 194,500 جنيه.

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة: مانيوال/ 1600 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات: 195,000 جنيه.