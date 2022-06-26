محافظ الجيزة يطمئن أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات: «الطلبة هيخرجوا مبسوطين»

طمأن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية التي تفقدها اليوم، على هامش انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع في الثانوية العامة بمادة اللغة العربية، قائلاً: «الولاد هيخرجوا إن شاء الله مبسوطين».

وقال محافظ الجيزة، في تصريحات له على هامش تفقده اللجان الامتحانية اليوم، إن انتظام العملية الامتحانية في المحافظة وغيرها من محافظات الجمهورية مع انطلاق «ماراثون الثانوية العامة»، هو دليل على أن «الدولة مذاكرة كويس جداً الإجراءات المصاحبة لامتحانات الثانوية العامة».

متابعة امتحانات الثانوية

وأضاف المحافظ: «سعيد جداً بالترتيبات والتنظيمات والإجراءات المتخذة في اللجان»، مضيفاً: «كل اللي قولنا عليه اتنفذ حرفياً».

وأوضح محافظ الجيزة، أن مهمة الدولة في امتحانات الثانوية العامة هو توفير الجو المناسب والملائم لأبنائنا الطلاب، لأداء الامتحانات.

وتابع قائلا: «امتحانات الثانوية العامة قديماً كنا نسميها عنق الزجاجة، لكنها لم تعد كذلك نتيجة كل التسهيلات اللي بتقوم بيها الدولة لتسهيل العملية التعليمية، والامتحانية».

انتظام الإمتحانات

وواصل المحافظ حديثه: «امتحانات الثانوية العامة أصبحت امتحان عادي جداً»، مشيراً إلى أن هناك قرابة 79 ألف طالب وطالبة يخوضون الامتحانات في 190 لجنة، وأن كافة الإجراءات الخاصة بعقد الامتحانات وانتظامها تمت بالفعل.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الموجودين داخل الفصول الامتحانية تتراوح ما بين 14 إلى 18 طالب وطالبة في الامتحان، كما أن المراوح متوافرة، ومياه الشرب المبردة موجودة، واللجان نظيفة ومرتبة.